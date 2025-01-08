Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Аналитический проект Deepstate 7 января сообщил, что российские войска полностью оккупировали Курахово в Донецкой области. Эти данные подтвердил офицер резерва Вооруженных сил Андрей Крамаров и заявил, что командование не определило рубежи обороны в Донецкой области.

Об этом Андрей Крамаров сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Оккупация Курахово — что говорят в ВСУ

"Курахово мы потеряли, это факт. Командование не определило рубежи обороны в Донецкой области, которые можно удерживать долговременно", — заявил Крамаров.

В то же время офицер резерва отметил, что Украина держала стратегические позиции в Донецком регионе в течение десяти лет, однако из-за превосходства врага в численности и вооружении ситуация в области стала критической.

"Где для нас есть тот рубеж обороны в Донецкой области, на который мы можем отойти нашими компактными силами (конечно, меньше врага), и на котором мы снова сможем очень много и долго обороняться? И это вопрос больше к командованию, чем к тем ребятам, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул Крамаров.

Отметим, что в Генштабе официально не сообщали о потере Курахово.

Напомним, 4 января оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате атаки разрушены детсад, школа, профилакторий и кафе.

Также аналитики ISW сообщили, что россияне стали использовать меньше бронетехники на фронте. В частности, на Кураховском направлении захватчики за последние несколько недель перешли на использование в основном пехоты.