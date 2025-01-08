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Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

08 січня 2025 р. 09:39

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Аналітичний проєкт Deepstate 7 січня повідомив, що російські війська повністю окупували Курахове у Донецькій області. Ці дані підтвердив офіцер резерву Збройних сил Андрій Крамаров і заявив, що командування не визначило рубежі оборони на Донеччині.

Про це Андрій Крамаров повідомив в ефірі Ранок.LIVE

Окупація Курахового — що кажуть в ЗСУ

"Курахове ми втратили, це факт. Командування не визначило рубежі оборони на Донеччині, які можна утримувати довготривало", — заявив Крамаров. 

Водночас офіцер резерву наголосив, що Україна тримала стратегічні позиції в Донецькому регіоні протягом десяти років, однак через перевагу ворога в чисельності та озброєнні ситуація в області стала критичною.

"Де для нас є той рубіж оборони в Донецькій області, на який ми можемо відійти нашими компактними силами (звичайно, менше ворога), і на якому ми знову зможемо дуже багато і довго оборонятись? І це питання більше до командування, ніж до тих хлопців, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення", — підкреслив Крамаров. 

Зазначимо, що в Генштабі офіційно не повідомляли про втрату Курахового.

Нагадаємо, 4 січня окупанти обстріляли Курахове на Донеччині. Внаслідок атаки зруйновано дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню.

Також аналітики ISW повідомили, що росіяни стали використовувати менше бронетехніки на фронті. Зокрема, на Курахівському напрямку загарбники за останні кілька тижнів перейшли на використання здебільшого піхоти. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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