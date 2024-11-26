Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Заместитель главы Сумского районного совета Владимир Бицак назвал оружие, которое могли использовать российские оккупанты при обстреле города. По его словам, речь идет о снарядах с фосфорным запалом.

Об этом Владимир Бицак сказал в эфире День.LIVE во вторник, 26 ноября.

Российский обстрел Сум

Бицак отметил, что днем, 26 ноября, в Сумах прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, они были вызваны обстрелом из РСЗО "Торнадо".

Снаряд, вероятно, содержал фосфорные зажигательные элементы, что вызвало многочисленные пожары, в частности возгорание общежития и объектов в промышленной зоне.

Напомним, 26 ноября в Сумской области раздались взрывы. В результате этого загорелась многоэтажка.

Также на 26 ноября российские оккупанты снова нанесли удар по Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку и сообщил о количестве запущенных беспилотников.