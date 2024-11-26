Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Заступник очільника Сумської районної ради Володимир Біцак назвав зброя, яку могли використати російські окупанти при обстрілі міста. За його словами, йдеться про снаряди з фосфорним запалом.

Про це Володимир Біцак сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 26 листопада.

Російський обстріл Сум

Біцак наголосив, що вдень, 26 листопада, у Сумах пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, вони були спричинені обстрілом із РСЗВ "Торнадо".

Снаряд, ймовірно, містив фосфорні запалювальні елементи, що спричинило численні пожежі, зокрема займання гуртожитку та об'єктів у промисловій зоні.

Нагадаємо, 26 листопада у Сумській області пролунали вибухи. Внаслідок цього загорілась багатоповерхівка.

Також у на 26 листопада російські окупанти знову завдали удару по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку та повідомив про кількість запущених безпілотників.