Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Сейчас в украинской армии не хватает людей, особенно это касается некоторых боевых должностей. Вместе с тем, в тылу также есть потребность в специалистах.

Об этом рассказал заместитель начальника центра комплектования 12-й бригады "Азов" на позывной "Тара" в День.LIVE в четверг, 23 января.

Кого больше всего не хватает в ВСУ

Военный подчеркнул, что сейчас ситуация на фронте сложная. В связи с этим в ВСУ есть потребность в различных военных специалистах.

"Конечно, пехота — это должность, которая нужна всегда. Мы должны понимать, что сейчас активная фаза войны и пехота нужна всегда. Но кроме этого есть очень много боевых специальностей, а также тыловых, которым нужны специалисты", — отметил военный.

Напомним, "Азов" ищет людей, которые понимаются в радиосвязи. Должность предусматривает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту.

Кроме того, бригада в поиске людей с совершенным знанием английского языка. Речь идет о переводчиках английского языка и делопроизводителях.