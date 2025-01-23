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Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

23 січня 2025 р. 21:40

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

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Зараз в українській армії бракує людей, особливо це стосується деяких бойових посад. Разом з тим, в тилу також є потреба у спеціалістах.

Про це розповів заступник начальника центру комплектування 12-ї бригади "Азов" на позивний "Тара" в День.LIVE у четвер, 23 січня.

Кого найбільше не вистачає в ЗСУ

Військовий наголосив, що зараз ситуація на фронті складна. У зв'язку з цим в ЗСУ є потреба у різних військових спеціалістах.

"Звичайно піхота — це посада, яка потрібна завжди. Ми маємо розуміти, що зараз активна фаза війни й піхота потрібна завжди. Але окрім цього є дуже багато бойових спеціальностей, а також тилових, яким потрібні спеціалісти", — зазначив військовий.

Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які розуміються на радіозв'язку. Посада передбачає офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом.

Крім того, бригада в пошуку людей із досконалим знанням англійської мови. Йдеться про перекладачів англійської мови та діловодів.

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21:09 Продовження відстрочки для педагога — чи треба йти в ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:04 Трабзонспор планує придбати зірку Полісся

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21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

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00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

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