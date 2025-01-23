Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Зараз в українській армії бракує людей, особливо це стосується деяких бойових посад. Разом з тим, в тилу також є потреба у спеціалістах.

Про це розповів заступник начальника центру комплектування 12-ї бригади "Азов" на позивний "Тара" в День.LIVE у четвер, 23 січня.

Кого найбільше не вистачає в ЗСУ

Військовий наголосив, що зараз ситуація на фронті складна. У зв'язку з цим в ЗСУ є потреба у різних військових спеціалістах.

"Звичайно піхота — це посада, яка потрібна завжди. Ми маємо розуміти, що зараз активна фаза війни й піхота потрібна завжди. Але окрім цього є дуже багато бойових спеціальностей, а також тилових, яким потрібні спеціалісти", — зазначив військовий.

Нагадаємо, "Азов" шукає людей, які розуміються на радіозв'язку. Посада передбачає офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом.

Крім того, бригада в пошуку людей із досконалим знанням англійської мови. Йдеться про перекладачів англійської мови та діловодів.