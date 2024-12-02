Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО arrow
Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

2 декабря 2024 г. 17:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

Спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко отреагировал на информацию, что российские оккупанты готовят наступление на Запорожье. Он заявил, что это российское ИПСО, потому не стоит сеять панику.

Об этом Александр Коваленко сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 2 декабря.

Российское наступление на Запорожье

Коваленко рассказал, что сейчас ситуация на Запорожском фронте сложная, но контролируемая благодаря тесному сотрудничеству военного командования и местных властей. По его словам, со стороны области обеспечивается поддержка на более 2,2 млрд гривен. Речь идет о технике, беспилотниках, системах связи и прочем.

"Это на российских свалках размещают подобного рода информацию. Цель главная — деморализация украинских военных и мирного населения, сеяние паники, отчаяния и тому подобное", — добавил представитель Запорожской ОВА.

Напомним, командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко сообщил о признаках подготовки российскими оккупантами нового масштабного наступления на Запорожском направлении.

Также 21 ноября Запорожская атомная электростанция была на грани блэкаута. В результате российских атак обесточивалась одна линия питания.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:51 Зеленский резко ответил, на что должна пойти Россия — видео

17:48 Зеленский назвал количество ракет, выпущенных россиянами осенью

17:39 Укргидрометцентр предупредил об опасности в некоторых областях

17:35 Зеленский назвал количество разговоров с Шольцом за время войны

17:23 Зеленский прокомментировал недавние кадровые изменения в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:18 5 важных вопросов о дровах, которые нельзя игнорировать

17:13 В Одессе люди в форме жестко задержали мужчину — что известно

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

16:53 Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

17:51 Зеленский резко ответил, на что должна пойти Россия — видео

17:48 Зеленский назвал количество ракет, выпущенных россиянами осенью

17:39 Укргидрометцентр предупредил об опасности в некоторых областях

17:35 Зеленский назвал количество разговоров с Шольцом за время войны

17:23 Зеленский прокомментировал недавние кадровые изменения в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:18 5 важных вопросов о дровах, которые нельзя игнорировать

17:13 В Одессе люди в форме жестко задержали мужчину — что известно

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

16:53 Путь Украины в НАТО и ракеты Taurus — что Шольц сказал в Киеве

16:37 Визит Шольца в Украину — что заявил канцлер Германии о помощи

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать