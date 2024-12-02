Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко отреагировал на информацию, что российские оккупанты готовят наступление на Запорожье. Он заявил, что это российское ИПСО, потому не стоит сеять панику.

Об этом Александр Коваленко сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 2 декабря.

Российское наступление на Запорожье

Коваленко рассказал, что сейчас ситуация на Запорожском фронте сложная, но контролируемая благодаря тесному сотрудничеству военного командования и местных властей. По его словам, со стороны области обеспечивается поддержка на более 2,2 млрд гривен. Речь идет о технике, беспилотниках, системах связи и прочем.

"Это на российских свалках размещают подобного рода информацию. Цель главная — деморализация украинских военных и мирного населения, сеяние паники, отчаяния и тому подобное", — добавил представитель Запорожской ОВА.

Напомним, командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко сообщил о признаках подготовки российскими оккупантами нового масштабного наступления на Запорожском направлении.

Также 21 ноября Запорожская атомная электростанция была на грани блэкаута. В результате российских атак обесточивалась одна линия питания.