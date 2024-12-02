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Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

02 грудня 2024 р. 17:13

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13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

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12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

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Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко відреагував на інформацію, що російські окупанти готують наступ на Запоріжжя. Він заявив, що це російське ІПСО, тому не варто сіяти паніку.

Про це Олександр Коваленко сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 2 грудня.

Російський наступ на Запоріжжя

Коваленко розповів, що наразі ситуація на Запорізькому фронті складна, але контрольована завдяки тісній співпраці військового командування та місцевої влади. За його словами, зі сторони області забезпечується підтримка на понад 2,2 млрд гривень. Йдеться про техніку, безпілотники, системи зв'язку та інше.

"Це на російських смітниках розміщують подібного роду інформацію. Мета головна — деморалізація українських військових і мирного населення, сіяння паніки, розпачу тощо", — додав речник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко повідомив про ознаки підготовки російськими окупантами нового масштабного наступу на Запорізькому напрямку. 

Також 21 листопада Запорізька атомна електростанція була на межі блекауту. Внаслідок російських атак знеструмлювалася одна лінія живлення.

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18:31 Відключення світла завтра — в Укренерго оновили графік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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