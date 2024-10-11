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Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

11 октября 2024 г. 10:51

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18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

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17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

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15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

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Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что журналистка Виктория Рощина, по данным россиян, умерла во время этапирования в Москву. По его словам, в российской тюрьме были бесчеловечные условия.

Об этом Ярослав Юрчишин сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 октября.

Причина смерти Виктории Рощиной

Юрчишин рассказал, что накануне журналистка объявила голодовку из-за бесчеловечного обращения в тюрьме.

Депутат также заявил, что еще 33 украинских медийщика находятся в российском плену.

По его словам, украинские спецслужбы уже активно работают над расследованием этого случая и потребуют привлечения к ответственности виновных.

Что предшествовало

Напомним, 10 октября стало известно, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. Известно, что ее готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.

На смерть журналистки отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что проинформировал ООН и МККК, чтобы зафиксировать факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого Россией.

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10:15 Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Грузией — кто не выйдет на поле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

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