Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что журналистка Виктория Рощина, по данным россиян, умерла во время этапирования в Москву. По его словам, в российской тюрьме были бесчеловечные условия.

Об этом Ярослав Юрчишин сообщил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 октября.

Причина смерти Виктории Рощиной

Юрчишин рассказал, что накануне журналистка объявила голодовку из-за бесчеловечного обращения в тюрьме.

Депутат также заявил, что еще 33 украинских медийщика находятся в российском плену.

По его словам, украинские спецслужбы уже активно работают над расследованием этого случая и потребуют привлечения к ответственности виновных.

Что предшествовало

Напомним, 10 октября стало известно, что в российском плену погибла известная украинская журналистка Виктория Рощина. Известно, что ее готовили к обмену. Она погибла во время перевода из Таганрога в Москву.

На смерть журналистки отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что проинформировал ООН и МККК, чтобы зафиксировать факт смерти гражданского лица, незаконно удерживаемого Россией.