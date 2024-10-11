Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що журналістка Вікторія Рощина, за даними росіян, померла під час етапування до Москви. За його словами, у російській в'язниці були нелюдські умови.

Про це Ярослав Юрчишин повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня.

Причина смерті Вікторії Рощиної

Юрчишин розповів, що напередодні журналістка оголосила голодування через нелюдське поводження у в'язниці.

Депутат також заявив, що ще 33 українських медійники перебувають у російському полоні.

За його словами, українські спецслужби вже активно працюють над розслідуванням цього випадку та вимагатимуть притягнення до відповідальності винних.

Що передувало

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що в російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. Відомо, що її готували до обміну. Вона загинула під час переведення з Таганрога до Москви.

На смерть журналістки відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що проінформував ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати факт смерті цивільної особи, незаконно утримуваної Росією.