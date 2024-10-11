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Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

11 жовтня 2024 р. 10:51

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13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

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12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

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12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

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10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

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08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

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21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

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Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що журналістка Вікторія Рощина, за даними росіян, померла під час етапування до Москви. За його словами, у російській в'язниці були нелюдські умови.

Про це Ярослав Юрчишин повідомив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 11 жовтня. 

Причина смерті Вікторії Рощиної 

Юрчишин розповів, що напередодні журналістка оголосила голодування через нелюдське поводження у в'язниці. 

Депутат також заявив, що ще 33 українських медійники перебувають у російському полоні. 

За його словами, українські спецслужби вже активно працюють над розслідуванням цього випадку та вимагатимуть притягнення до відповідальності винних. 

Що передувало

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що в російському полоні загинула відома українська журналістка Вікторія Рощина. Відомо, що її готували до обміну. Вона загинула під час переведення з Таганрога до Москви.

На смерть журналістки відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що проінформував ООН та МКЧХ, щоб зафіксувати факт смерті цивільної особи, незаконно утримуваної Росією.

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15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

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12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

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08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

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21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

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19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

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18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні