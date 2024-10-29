Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Народный депутат Анна Скороход рассказала, сколько случаев самовольного оставления части уже зафиксировано в Украине. По ее словам, речь идет о более 100 тысячах.

Об этом Анна Скороход сказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 29 октября.

Случаи СОЧ в Украине

"В Украине уже зафиксировано более 100 тысяч случаев СОЧ", — рассказала Скороход.

Нардеп отметила, что у нее нет ответа на вопросы граждан о справедливости мобилизации тех или иных лиц.

"Когда они мне спрашивают, почему я бывший рабочий СТО, сейчас должен сидеть в окопе, а все наши военные большие офицеры — все в тылу. Почему у нас воюет от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?" — добавила Скороход.

Напомним, Яворовский районный суд Львовской области рассмотрел дело военнослужащего, который без уважительных причин покинул воинскую часть и три месяца не появлялся на службе.

Ранее Харьковский районный суд признал виновным военнослужащего ВСУ, самовольно покинувшего свою часть.