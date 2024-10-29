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Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

29 октября 2024 г. 22:22

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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

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10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

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Народный депутат Анна Скороход рассказала, сколько случаев самовольного оставления части уже зафиксировано в Украине. По ее словам, речь идет о более 100 тысячах.

Об этом Анна Скороход сказала в эфире Вечір.LIVE во вторник, 29 октября.

Случаи СОЧ в Украине

"В Украине уже зафиксировано более 100 тысяч случаев СОЧ", — рассказала Скороход.

Нардеп отметила, что у нее нет ответа на вопросы граждан о справедливости мобилизации тех или иных лиц.

"Когда они мне спрашивают, почему я бывший рабочий СТО, сейчас должен сидеть в окопе, а все наши военные большие офицеры — все в тылу. Почему у нас воюет от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?" — добавила Скороход.

Напомним, Яворовский районный суд Львовской области рассмотрел дело военнослужащего, который без уважительных причин покинул воинскую часть и три месяца не появлялся на службе.

Ранее Харьковский районный суд признал виновным военнослужащего ВСУ, самовольно покинувшего свою часть.

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22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

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