Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, скільки випадків самовільного залишення частини вже зафіксовано в Україні. За її словами, йдеться про понад 100 тисяч.

Про це Анна Скороход сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

Випадки СЗЧ в Україні

"В Україні вже зафіксовано більше 100 тисяч випадків СЗЧ", — розповіла Скороход.

Нардепка зазначила, що у неї немає відповіді на запитання громадян щодо справедливості мобілізації тих чи інших осіб.

"Коли вони мені запитують, чому я колишній робітник СТО, зараз маю сидіти в окопі, а всі наші військові великі офіцери — всі в тилу. Чому у нас воює від 10%, а в кращому випадку до 15% від загальної кількості армії? Чому?" — додала Скороход.

Нагадаємо, Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу військовослужбовця, який без поважних причин залишив військову частину та три місяці не з'являвся на службі.

Раніше Харківський районний суд визнав винним військовослужбовця ЗСУ, який самовільно залишив свою частину.