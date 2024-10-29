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Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

29 жовтня 2024 р. 22:22

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22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

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20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

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13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

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Народна депутатка Анна Скороход розповіла, скільки випадків самовільного залишення частини вже зафіксовано в Україні. За її словами, йдеться про понад 100 тисяч.

Про це Анна Скороход сказала в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

Випадки СЗЧ в Україні 

"В Україні вже зафіксовано більше 100 тисяч випадків СЗЧ", — розповіла Скороход.

Нардепка зазначила, що у неї немає відповіді на запитання громадян щодо справедливості мобілізації тих чи інших осіб.

"Коли вони мені запитують, чому я колишній робітник СТО, зараз маю сидіти в окопі, а всі наші військові великі офіцери — всі в тилу. Чому у нас воює від 10%, а в кращому випадку до 15% від загальної кількості армії? Чому?" — додала Скороход.

Нагадаємо, Яворівський районний суд Львівської області розглянув справу військовослужбовця, який без поважних причин залишив військову частину та три місяці не з'являвся на службі. 

Раніше Харківський районний суд визнав винним військовослужбовця ЗСУ, який самовільно залишив свою частину. 

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22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

22:58 В Україні хочуть призвати ще 160 тис. осіб — ЗМІ назвали терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:58 У Львові таксі Bolt відновлює роботу в комендантську годину

22:33 На Сумщині чоловік проспав та не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

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22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

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19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

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19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

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