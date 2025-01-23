Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

В 125-й бригаде ТрО были зафиксированы факты торговли с россиянами. Это происходило на территории, которая была под руководством бригады.

Об этом сообщил народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE в четверг, 23 января.

Торговля с россиянами на фронте

По словам нардепа, в серой зоне, где нет контроля со стороны государства, возможны злоупотребления. Правоохранители сейчас работают над этим вопросом.

"По 125-й бригаде ТрО. Там речь идет не только о том, что происходило на поле боя, но и есть факты относительно незаконной торговли с россиянами, в частности, на линии соприкосновения", — отметил нардеп.

Напомним, задержали генералов, которые были ответственны за оборону Харьковщины и провалили ее во время наступления оккупантов в 2024 году. Именно действия командования привели к захвату части территории.

В Киеве взяли под стражу бывшего командира 155-й бригады "Анна Киевская" Дмитрия Рюмшина. Его подозревают в допущении дезертирства бойцов.