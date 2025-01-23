Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

У 125-й бригаді ТрО були зафіксовані факти торгівлі з росіянами. Це відбувалося на території, яка була під керівництвом бригади.

Про це повідомив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 січня.

Торгівля з росіянами на фронті

За словами нардепа, у сірій зоні, де немає контролю з боку держави, можливі зловживання. Правоохоронці наразі працюють над цим питанням.

"По 125 бригаді ТрО. Там мова йде не тільки про те, що відбувалося на полі бою, але і є факти щодо незаконної торгівлі з росіянами, зокрема, на лінії зіткнення", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, затримали генералів, які були відповідальні за оборону Харківщини та провалили її під час наступу окупантів у 2024 році. Саме дії командування призвели до захоплення частини території.

У Києві взяли під варту колишнього командира 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина. Його підозрюють в допущенні дезертирства бійців.