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Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

23 січня 2025 р. 22:03

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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У 125-й бригаді ТрО були зафіксовані факти торгівлі з росіянами. Це відбувалося на території, яка була під керівництвом бригади.

Про це повідомив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 23 січня.

Торгівля з росіянами на фронті

За словами нардепа, у сірій зоні, де немає контролю з боку держави, можливі зловживання. Правоохоронці наразі працюють над цим питанням.

"По 125 бригаді ТрО. Там мова йде не тільки про те, що відбувалося на полі бою, але і є факти щодо незаконної торгівлі з росіянами, зокрема, на лінії зіткнення", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, затримали генералів, які були відповідальні за оборону Харківщини та провалили її під час наступу окупантів у 2024 році. Саме дії командування призвели до захоплення частини території.

У Києві взяли під варту колишнього командира 155-ї бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина. Його підозрюють в допущенні дезертирства бійців.

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21:09 Продовження відстрочки для педагога — чи треба йти в ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:04 Трабзонспор планує придбати зірку Полісся

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17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

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08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

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