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Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

25 декабря 2024 г. 10:44

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Российские войска 25 декабря совершили уже 13 атаку на энергосистему Украины. Повреждения после обстрела не критичны, в регионах, где не было "прилетов", свет вернут в ближайшие часы.

Об этом сообщил нардеп Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Последствия для энергосистемы после атаки РФ

Нагорняк подчеркнул, что, несмотря на атаки и попадания, украинцы встретят Рождество со светом. Общую картину по балансу энергетики враг не изменил.

"Также энергетика вернется в считанные часы к тем потребителям, которым включали аварийные отключения", — добавил он.

Говоря о Харькове, политик сказал, что город был хорошо подготовлен и там используют резервные источники питания для восстановления тепла и электричества.

Напомним, 25 декабря российские оккупанты атаковали энергетику Украины. В настоящее время приняты меры по ограничению потребления.

Также россияне били по теплоэлектростанциям и серьезно повредили оборудование. Это была уже 13-я массированная атака на украинскую энергетику в 2024 году.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции