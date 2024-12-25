Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Російські війська 25 грудня здійснили вже 13 атаку на енергосистему України. Пошкодження після обстрілу не критичні, в регіонах, де не було "прильотів", світло повернуть у найближчі години.

Про це повідомив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки для енергосистеми після атаки РФ

Нагорняк наголосив, що попри атаки та влучання, українці зустрінуть Різдво зі світлом. Загальну картину по балансу енергетики ворог не змінив.

"Також енергетика повернеться в лічені години до тих споживачів, яким вмикали аварійні відключення", — додав він.

Говорячи про Харків, політик сказав, що місто було добре підготовлене і там використовують резервні джерела живлення для відновлення тепла й електрики.

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжиті заходи щодо обмеження споживання.

Також росіяни били по теплоелектростанціях і серйозно пошкодили обладнання. Це була вже 13 масована атака на українську енергетику в 2024 році.