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Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

25 грудня 2024 р. 10:44

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10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

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08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

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17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

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13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

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13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

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13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Російські війська 25 грудня здійснили вже 13 атаку на енергосистему України. Пошкодження після обстрілу не критичні, в регіонах, де не було "прильотів", світло повернуть у найближчі години. 

Про це повідомив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE

Наслідки для енергосистеми після атаки РФ

Нагорняк наголосив, що попри атаки та влучання, українці зустрінуть Різдво зі світлом. Загальну картину по балансу енергетики ворог не змінив.

"Також енергетика повернеться в лічені години до тих споживачів, яким вмикали аварійні відключення", — додав він. 

Говорячи про Харків, політик сказав, що місто було добре підготовлене і там використовують резервні джерела живлення для відновлення тепла й електрики.

Нагадаємо, 25 грудня російські окупанти атакували енергетику України. Наразі вжиті заходи щодо обмеження споживання.

Також росіяни били по теплоелектростанціях і серйозно пошкодили обладнання. Це була вже 13 масована атака на українську енергетику в 2024 році.

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11:14 Потужні вибухи пролунали в Херсоні — що відомо

11:08 Третє Різдво в окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:08 Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

11:08 Авіакатастрофа в Казахстані — в мережі показали фото літака

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17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

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13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

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13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

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13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції