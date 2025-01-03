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Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

3 января 2025 г. 12:47

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

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Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что обучить штурмовика за полтора месяца просто невозможно. Для этого нужно как минимум полгода.

Об этом Сергей Евтушок заявил в эфире Ранок.LIVE.  

Сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Евтушок подчеркнул, что штурмовики должны проходить комплексное обучение, которое позволит действовать автоматически даже в переменных условиях боя.

"Полтора месяца пожить на полигоне где-то в Украине или в лесу в палатке, побегать по режиму, пожить, вставать, зарядка и все остальное — это не штурмовик. Штурмовик — это серьезно подготовленный во всех смыслах человек", — подчеркнул нардеп.

Напомним, все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет с 2025 года пройдут базовую военную подготовку. Ожидается, что такой подход будет способствовать формированию более готового к защите страны населения.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок заявлял, что к мобилизации стоило подходить иначе. По его мнению, в этот процесс необходимо вносить фундаментальные изменения, в частности, внедрить качественное обучение.

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14:02 Самые загрязненные районы Одессы — выводы экологов

13:59 Стало известно, сколько дронов Украина будет делать в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:49 Надвигаются морозы — Диденко сказала, где изменится погода

13:42 В приложении Армия+ будут новые функции — Кабмин принял решение

13:31 Одну из улиц Одессы перекрыли до весны — какую именно

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению