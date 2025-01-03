Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что обучить штурмовика за полтора месяца просто невозможно. Для этого нужно как минимум полгода.

Об этом Сергей Евтушок заявил в эфире Ранок.LIVE.

Сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Евтушок подчеркнул, что штурмовики должны проходить комплексное обучение, которое позволит действовать автоматически даже в переменных условиях боя.

"Полтора месяца пожить на полигоне где-то в Украине или в лесу в палатке, побегать по режиму, пожить, вставать, зарядка и все остальное — это не штурмовик. Штурмовик — это серьезно подготовленный во всех смыслах человек", — подчеркнул нардеп.

Напомним, все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет с 2025 года пройдут базовую военную подготовку. Ожидается, что такой подход будет способствовать формированию более готового к защите страны населения.

Ранее народный депутат Сергей Евтушок заявлял, что к мобилизации стоило подходить иначе. По его мнению, в этот процесс необходимо вносить фундаментальные изменения, в частности, внедрить качественное обучение.