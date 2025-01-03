Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що навчити штурмовика за півтора місяця просто неможливо. Для цього потрібно щонайменше пів року.

Про це Сергій Євтушок заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Євтушок наголосив, що штурмовики повинні проходити комплексне навчання, яке дозволить діяти автоматично навіть у змінних умовах бою.

"Півтора місяця пожити на полігоні десь в Україні чи в лісі в наметі, побігати по режиму, пожити, повставати, зарядка і все інше — це не

штурмовик. Штурмовик — це серйозно підготовлений у всіх змістах чоловік", — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, усі чоловіки віком від 18 до 25 років з 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Очікується, що такий підхід сприятиме формуванню більш готового до захисту країни населення.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок заявляв, що до мобілізації варто було підходити інакше. На його думку, в цей процес необхідно вносити фундаментальні зміни, зокрема, впровадити якісне навчання.