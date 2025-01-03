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Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

03 січня 2025 р. 12:47

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12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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Народний депутат Сергій Євтушок заявив, що навчити штурмовика за півтора місяця просто неможливо. Для цього потрібно щонайменше пів року. 

Про це Сергій Євтушок заявив в ефірі Ранок.LIVE.  

Скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Євтушок наголосив, що штурмовики повинні проходити комплексне навчання, яке дозволить діяти автоматично навіть у змінних умовах бою. 

"Півтора місяця пожити на полігоні десь в Україні чи в лісі в наметі, побігати по режиму, пожити, повставати, зарядка і все інше — це не 
штурмовик. Штурмовик — це серйозно підготовлений у всіх змістах чоловік", — підкреслив нардеп. 

Нагадаємо, усі чоловіки віком від 18 до 25 років з 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Очікується, що такий підхід сприятиме формуванню більш готового до захисту країни населення.

Раніше народний депутат Сергій Євтушок заявляв, що до мобілізації варто було підходити інакше. На його думку, в цей процес необхідно вносити фундаментальні зміни, зокрема, впровадити якісне навчання. 

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14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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