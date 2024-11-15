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Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

15 ноября 2024 г. 0:38

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18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

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18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

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Перед Верховной Радой на следующей неделе будет стоять трудный выбор. Депутатам придется либо принимать бюджетные решения, которые требует МВФ, либо уменьшить расходы на оборону на 120 миллиардов гривен.

Об этом в эфире День.LIVE заявил нардеп Ярослав Железняк.

Почему выбор у депутатов так тяжел

Депутат раскритиковал проект бюджета, запланированный к голосованию на следующей неделе, отметив, что не будет поддерживать его из-за абсурдных идей, в частности "кэшбек" и т.д.

https://t.me/novynylive/127958

"Я не буду пока участвовать в голосовании, потому что мы перейдем к части о кэшбеке и к другому идиотизму. И там это заложено, о чем правительство нам пишет в своих документах в бюджет, кто их читал", — говорит депутат.

Он отметил, что ситуация на следующую неделю будет выглядеть так: либо действующая власть должна срезать на 120 миллиардов военные расходы, либо удовлетворить социальные требования МВФ.

"Я просто хочу посмотреть на этих людей, даже не комментировать. И мы не получаем положительный отзыв от МВФ. Или кому-то нужно взять ручку и подписать то, что до этого было согласовано и активно продвигалось", — отметил Железняк.

Напомним, правительство Украины приняло постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет.

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21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

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