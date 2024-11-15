Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

Перед Верховной Радой на следующей неделе будет стоять трудный выбор. Депутатам придется либо принимать бюджетные решения, которые требует МВФ, либо уменьшить расходы на оборону на 120 миллиардов гривен.

Об этом в эфире День.LIVE заявил нардеп Ярослав Железняк.

Почему выбор у депутатов так тяжел

Депутат раскритиковал проект бюджета, запланированный к голосованию на следующей неделе, отметив, что не будет поддерживать его из-за абсурдных идей, в частности "кэшбек" и т.д.

"Я не буду пока участвовать в голосовании, потому что мы перейдем к части о кэшбеке и к другому идиотизму. И там это заложено, о чем правительство нам пишет в своих документах в бюджет, кто их читал", — говорит депутат.

Он отметил, что ситуация на следующую неделю будет выглядеть так: либо действующая власть должна срезать на 120 миллиардов военные расходы, либо удовлетворить социальные требования МВФ.

"Я просто хочу посмотреть на этих людей, даже не комментировать. И мы не получаем положительный отзыв от МВФ. Или кому-то нужно взять ручку и подписать то, что до этого было согласовано и активно продвигалось", — отметил Железняк.

Напомним, правительство Украины приняло постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет.