Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

Перед Верховною Радою на наступному тижні буде стояти важкий вибір. Депутатам доведеться або приймати бюджетні рішення, які вимагає МВФ або зменшити витрати на оборону на 120 мільярдів гривень.

Про це в етері День.LIVE заявив нардеп Ярослав Железняк.

Чому вибір у депутатів такий важкий

Депутат розкритикував проєкт бюджету, запланованого до голосування наступного тижня, зазначивши, що не підтримуватиме його через абсурдні ідеї, зокрема "кешбек" тощо.

"Я не буду поки що брати участь у голосуванні, тому що ми перейдемо до частини про кешбек і інший ідіотізм. І там це закладено, про що уряд нам пише в своїх документах до бюджету, хто їх читав", — каже депутат.

Він зазначив, що ситуація на наступний тиждень буде виглядати наступним чином: або чинна влада має зрізати на 120 мільярдів військові видатки або задовольнити соціальні вимоги МВФ.

"Я просто хочу подивитися на цих людей, навіть не коментувати. І ми не отримуємо позитивний відгук від МВФ. Або комусь треба взяти ручку і підписати те, що до цього було погоджено і активно просувалося", — зазначив Железняк.

Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років.