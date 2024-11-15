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Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

15 листопада 2024 р. 00:38

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Перед Верховною Радою на наступному тижні буде стояти важкий вибір. Депутатам доведеться або приймати бюджетні рішення, які вимагає МВФ або зменшити витрати на оборону на 120 мільярдів гривень. 

Про це в етері День.LIVE заявив нардеп Ярослав Железняк.

Чому вибір у депутатів такий важкий

Депутат розкритикував проєкт бюджету, запланованого до голосування наступного тижня, зазначивши, що не підтримуватиме його через абсурдні ідеї, зокрема "кешбек" тощо.

https://t.me/novynylive/127958

"Я не буду поки що брати участь у голосуванні, тому що ми перейдемо до частини про кешбек і інший ідіотізм. І там це закладено, про що уряд нам пише в своїх документах до бюджету, хто їх читав", — каже депутат.

Він зазначив, що ситуація на наступний тиждень буде виглядати наступним чином: або чинна влада має зрізати на 120 мільярдів військові видатки або задовольнити соціальні вимоги МВФ.

"Я просто хочу подивитися на цих людей, навіть не коментувати. І ми не отримуємо позитивний відгук від МВФ. Або комусь треба взяти ручку і підписати те, що до цього було погоджено і активно просувалося", — зазначив Железняк.

Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для воїнів між військовими частинами.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років.

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23:55 Синоптики попередили про небезпеку на дорогах у Львові завтра

23:31 Є загибла, горить житловий будинок — наслідки атаки по Одесі

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