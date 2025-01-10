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Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

10 января 2025 г. 0:00

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08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

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Народный депутат Анатолий Бурмич высказался о заявлении спецпосланника новоизбранного президента США Кита Келлога о возможности завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа. По его словам, это реально.

Об этом Бурмич сказал во время эфира Вечір.LIVE в четверг, 9 января.

Реалистичность сценария окончания войны за 100 дней

Бурмич считает, что для новой администрации США будет важно достичь значимых результатов в первые три месяца, поскольку это является традиционным периодом оценки эффективности правительства.

Администрация Трампа, если он вернется к власти, вероятно, будет стремиться продемонстрировать конкретные достижения на международной арене, в частности в вопросе войны в Украине, считает Бурмич.

Как известно, Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после своей инаугурации. Однако, по словам нардепа, эта встреча не станет решающей — для достижения мира понадобятся дальнейшие консультации и длительные переговоры.

Как известно, ранее Трамп заявил, что намерен завершить войну в Украине за полгода. Он также сказал, что Джо Байден "спровоцировал агрессивную войну" РФ против нашей страны.

Кроме того, Трамп обнародовал новую карту США. Туда в состав вошли Канада и Гренландия.

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11:02 В Херсоне будут судить правоохранителя за смертельное ДТП

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:00 Программа "Прихисток" — какие суммы помощи в 2025 году

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03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

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18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

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17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса