Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

Народный депутат Анатолий Бурмич высказался о заявлении спецпосланника новоизбранного президента США Кита Келлога о возможности завершения войны в Украине в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа. По его словам, это реально.

Об этом Бурмич сказал во время эфира Вечір.LIVE в четверг, 9 января.

Реалистичность сценария окончания войны за 100 дней

Бурмич считает, что для новой администрации США будет важно достичь значимых результатов в первые три месяца, поскольку это является традиционным периодом оценки эффективности правительства.

Администрация Трампа, если он вернется к власти, вероятно, будет стремиться продемонстрировать конкретные достижения на международной арене, в частности в вопросе войны в Украине, считает Бурмич.

Как известно, Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после своей инаугурации. Однако, по словам нардепа, эта встреча не станет решающей — для достижения мира понадобятся дальнейшие консультации и длительные переговоры.

Как известно, ранее Трамп заявил, что намерен завершить войну в Украине за полгода. Он также сказал, что Джо Байден "спровоцировал агрессивную войну" РФ против нашей страны.

Кроме того, Трамп обнародовал новую карту США. Туда в состав вошли Канада и Гренландия.