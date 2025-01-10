Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

Народний депутат Анатолій Бурміч висловився про заяву спецпосланця новообраного президента США Кіта Келлога щодо можливості завершення війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації Дональда Трампа. За його словами, це реально.

Про це Бурміч сказав під час ефіру Вечір.LIVE у четвер, 9 січня.

Реалістичність сценарію закінчення війни за 100 днів

Бурміч вважає, що для нової адміністрації США буде важливо досягти значущих результатів у перші три місяці, оскільки це є традиційним періодом оцінки ефективності уряду.

Адміністрація Трампа, якщо він повернеться до влади, ймовірно, прагнутиме продемонструвати конкретні досягнення на міжнародній арені, зокрема у питанні війни в Україні, вважає Бурміч.

Як відомо, Трамп заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після своєї інавгурації. Однак, за словами нардепа, ця зустріч не стане вирішальною — для досягнення миру знадобляться подальші консультації та тривалі переговори.

Як відомо, раніше Трамп заявив, що має намір завершити війну в Україні за пів року. Він також сказав, що Джо Байден "спровокував агресивну війну" РФ проти нашої країни.

Крім того, Трамп оприлюднив нову карту США. Туди до складу увійшли Канада і Гренландія.