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Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

10 січня 2025 р. 00:00

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

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17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

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Народний депутат Анатолій Бурміч висловився про заяву спецпосланця новообраного президента США Кіта Келлога щодо можливості завершення війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації Дональда Трампа. За його словами, це реально.

Про це Бурміч сказав під час ефіру Вечір.LIVE у четвер, 9 січня. 

Реалістичність сценарію закінчення війни за 100 днів

Бурміч вважає, що для нової адміністрації США буде важливо досягти значущих результатів у перші три місяці, оскільки це є традиційним періодом оцінки ефективності уряду.

Адміністрація Трампа, якщо він повернеться до влади, ймовірно, прагнутиме продемонструвати конкретні досягнення на міжнародній арені, зокрема у питанні війни в Україні, вважає Бурміч.

Як відомо, Трамп заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після своєї інавгурації. Однак, за словами нардепа, ця зустріч не стане вирішальною — для досягнення миру знадобляться подальші консультації та тривалі переговори.  

Як відомо, раніше Трамп заявив, що має намір завершити війну в Україні за пів року. Він також сказав, що Джо Байден "спровокував агресивну війну" РФ проти нашої країни. 

Крім того, Трамп оприлюднив нову карту США. Туди до складу увійшли Канада і Гренландія.

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11:23 На Сонці зафіксували спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:21 Герої під охороною — у парку Шевченка встановили відеокамери

11:20 На Черкащині змінено систему оповіщення про повітряні тривоги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:16 Вчителька запитала у ШІ, як жити на зарплату — реакція українців

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00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

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