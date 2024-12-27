Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Народный депутат Олег Дунда сообщил, что только 10% находящихся в больницах военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют ранения от стрелкового оружия. Большинство пострадали от ударов артиллерийских снарядов, мин и другого дальнобойного оружия.

Об этом Дунда сообщил в эфире День.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Воины ВСУ погибают от снарядов и мин

Нардеп добавил, что большинство травм получают от взрывного оружия, мин, снарядов, дронов и т.д.

"Это дистанционная война, и, соответственно, это меняет требования к знаниям и выучке наших бойцов", — отметил нардеп.

Ранее мы писали, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл позиций украинских военных. Однако наши защитники вплотную столкнулись с оккупантами и уничтожили их в стрелковом поединке.

Добавим, бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.