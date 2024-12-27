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Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

27 декабря 2024 г. 19:01

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

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19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

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11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

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10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

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09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Народный депутат Олег Дунда сообщил, что только 10% находящихся в больницах военнослужащих Вооруженных сил Украины имеют ранения от стрелкового оружия. Большинство пострадали от ударов артиллерийских снарядов, мин и другого дальнобойного оружия.

Об этом Дунда сообщил в эфире День.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Воины ВСУ погибают от снарядов и мин

Нардеп добавил, что большинство травм получают от взрывного оружия, мин, снарядов, дронов и т.д.

"Это дистанционная война, и, соответственно, это меняет требования к знаниям и выучке наших бойцов", — отметил нардеп.

Ранее мы писали, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл позиций украинских военных. Однако наши защитники вплотную столкнулись с оккупантами и уничтожили их в стрелковом поединке.

Добавим, бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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