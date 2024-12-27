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Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

27 грудня 2024 р. 19:01

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19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

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19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

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17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

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13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

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12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

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11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

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10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

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09:50 У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

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Народний депутат Олег Дунда повідомив, що лише 10% військовослужбовців Збройних сил України, які перебувають у шпиталях, мають поранення від стрілкової зброї. Більшість постраждали від ударів артилерійських снарядів, мін та іншої далекобійної зброї.

Про це Дунда повідомив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Воїни ЗСУ гинуть від снарядів і мін

Нардеп додав, що більшість травм зазнаються від вибухової зброї, мін, снарядів, дронів тощо.

"Це дистанційна війна, і відповідно це змінює вимоги до знань і вишколу наших бійців", — зазначив нардеп.

Раніше ми писали, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прокрастися в тил позицій українських військових. Однак наші захисники впритул зіштовхнулися з окупантами та знищили їх у стрілецькому двобої.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.

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19:14 Виключали з обліку — на Харківщині викрили схему в ТЦК та ВЛК

18:27 ШІ показав, яким буде через 100 років — фото вражають

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

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