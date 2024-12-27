Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Народний депутат Олег Дунда повідомив, що лише 10% військовослужбовців Збройних сил України, які перебувають у шпиталях, мають поранення від стрілкової зброї. Більшість постраждали від ударів артилерійських снарядів, мін та іншої далекобійної зброї.

Про це Дунда повідомив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 грудня.

Воїни ЗСУ гинуть від снарядів і мін

Нардеп додав, що більшість травм зазнаються від вибухової зброї, мін, снарядів, дронів тощо.

"Це дистанційна війна, і відповідно це змінює вимоги до знань і вишколу наших бійців", — зазначив нардеп.

Раніше ми писали, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прокрастися в тил позицій українських військових. Однак наші захисники впритул зіштовхнулися з окупантами та знищили їх у стрілецькому двобої.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.