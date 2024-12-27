Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Народный депутат Александр Юрченко убежден, что прибывшие на войну против Украины военные Корейской народно-демократической республики могли надеяться на лучшие условия жизни. Кроме того, некоторые из них могли ожидать шанса бежать в Европу.

Об этом Юрченко сообщил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 27 декабря.

Военные КНДР пытаются скрыться

Нардеп отметил, что осознание последствий войны может повлиять на решение о продолжении борьбы.

"Мотивация борьбы украинского народа — независимость, у нас нет альтернативы, кроме как бороться из-за угрозы агрессора. Мотивация северокорейских военных может привести к их сдаче в плен", — объяснил свое мнение политик.

Юрченко также добавил, что в истории Северной Кореи было достаточно случаев, когда граждане этой страны пытались бежать в цивилизованные страны. Он предположил, что такие попытки могут осуществить и некоторые военные КНДР, теперь воюющие против Украины.

Он также напомнил, что у северокорейских военных есть только три пути: бежать, воевать или сдаваться в плен. В то же время у украинских воинов нет выбора, кроме как бороться за независимость своей страны.

Ранее мы писали, что пленный военный из КНДР умер. Полученные им ранения были несовместимы с жизнью. Также в Минобороне заявили о больших потерях среди войск КНДР в Курской области.