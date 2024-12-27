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Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

27 грудня 2024 р. 21:29

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Народний депутат Олександр Юрченко переконаний, що військові Корейської народно-демократичної республіки, які прибули на війну проти України, могли сподіватися на кращі умови життя. Крім того, дехто з них міг очікувати на шанс втекти до Європи.

Про це Юрченко повідомив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 27 грудня. 

Війскові КНДР намагають втекти

Нардеп зауважив, що усвідомлення наслідків війни може вплинути на рішення щодо продовження боротьби.

"Мотивація боротьби українського народу — незалежність, в нас немає альтернативи, окрім як боротися через загрозу агресора. Мотивація північнокорейських військових може призвести до їхньої здачі в полон", — пояснив свою думку політик.

Юрченко також додав, що в історії Північної Кореї було вдосталь випадків, коли громадяни цієї країни намагалися втекти у цивілізовані країни. Він припустив, що такі спроби можут здійснити і деякі військові КНДР, які тепер воюють проти України.

Він також нагадав, що в північнокорейських військових є лише три шляхи: тікати, воювати або ж здаватися у полон. Натомість в українських воїнів нема вибору, окрім як боротися за незалежність своєї країни.

Раніше ми писали, що полонений військовий з КНДР помер. Отримані ним поранення були несумісні з життям. Також в Мінобороні заявили про великі втрати серед військ КНДР у Курській області.

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