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Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

17 декабря 2024 г. 11:23

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
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22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Народный депутат Игорь Фрис прокомментировал ситуацию с избиением военного из 211-й понтонно-мостовой бригады. По его словам, военные зависят от командиров и не могут дать этому отпор таким образом, как это можно было бы сделать в гражданской жизни.

Об этом Фрис сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 17 декабря.

Избиение военнослужащих командирами

"Военная часть — это тоже общество. Но оно ограничено некоторыми рамками, некоторыми категориями лиц", — пояснил нардеп.

Фрис напомнил, что одной из проблем современного общества является рэкет, т.е. В военной части эта проблема обостряется, поскольку военные зависят от своих командиров, на которые не оказывают никакого влияния гражданские институты.

Он отметил, что решением подобных проблем должно стать внедрение полноценной военной юстиции, военной прокуратуры и военных судов.

Ранее мы писали, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде произошел скандал из-за вымогательства денег, избиения и даже привязывания к кресту. Также там процветает "кумовство".

Также мы писали, что министерство обороны Украины выделяет 180 тысяч гривен на каждого новобранца. Большая часть этой суммы, а именно 99 тысяч гривен, направляется на приобретение необходимого обмундирования как летнего, так и зимнего.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
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22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году