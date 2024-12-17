Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Народний депутат Ігор Фріс прокоментував ситуацію з побиттям військового з 211-ої понтонно-мостової бригади. За його словами, військові залежать від командирів і не можуть дати цьому відсіч в той спосіб, як це можна було б зробити в цивільному житті.

Про це Фріс сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 грудня.

Побиття військовослужбовців командирами

"Військова частина — це теж суспільство. Але воно обмежене деякими рамками, деякими категоріями осіб", — пояснив нардеп.

Фріс нагадав, що однією з проблем сучасного суспільства є рекет, тобто вимагання коштів. У військовій частині ця проблема загострюється, оскільки військові залежать від соїх командирів, на які не мають жодного впливу цивільні інституції.

Він зазначив, що вирішенням подібних проблем має стати впровадження повноцінної військової юстиції, військової прокуратури та військових судів.

Раніше ми писали, що у 211-й понтонно-мостовій бригаді стався скандал через вимагання грошей, побиття і навіть прив'язування до хреста. Також там процвітає "кумівство".

Також ми писали, що міністерство оборони України виділяє 180 тисяч гривень на кожного новобранця. Більша частина цієї суми, а саме 99 тисяч гривень, спрямовується на придбання необхідного обмундирування як літнього, так і зимового.