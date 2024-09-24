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Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

24 сентября 2024 г. 14:07

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Нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк заявил, что не всех военных можно бросать на передовую для выполнения боевых задач. В таких случаях главный вопрос — профессиональность.

Об этом Михаил Цымбалюк заявил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 24 сентября.

Как отбирать военных на боевые позиции

"Не каждый эффективный тыловик станет штурмовиком, не всех бойцов можно бросать на передовую. Это вопрос профессиональности, который подчеркивает руководство Генерального штаба", — подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что некоторые бригады находятся на доукомплектовании.

"Есть другое дело, которое зависит не только от украинского военно-политического руководства, но и от партнеров: созданные бригады, их более 10, не все удается укомплектовать", — добавил Цымбалюк.

Напомним, недавно юрист Орыся Швец поделилась, как обжаловать действия и командира.

Мы также писали, что делать военному, которому отказали в статусе УБД.

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