Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що не всіх військових можна кидати на передову для виконання бойових завдань. У таких випадках головне питання — фаховість.

Про це Михайло Цимбалюк заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 24 вересня.

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"Не кожен ефективний тиловик стане штурмовиком, не всіх бійців можна кидати на передову. Це питання фаховості, на якому наголошує керівництво Генерального штабу", — наголосив депутат.

Він також розповів, що деякі бригади перебувають на доукомплектуванні.

"Є інша річ, яка залежить не тільки від українського військово-політичного керівництва, а й від партнерів: бригади, які створені, їх понад 10, не всі вдається укомплектувати", — додав Цимбалюк.

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