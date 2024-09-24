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Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

24 вересня 2024 р. 14:07

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10:06 Військовий ЗСУ поділився найкреативнішим способом застосування дронів

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Нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив, що не всіх військових можна кидати на передову для виконання бойових завдань. У таких випадках головне питання — фаховість.

Про це Михайло Цимбалюк заявив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 24 вересня. 

Як відбирати військових на бойові позиції

"Не кожен ефективний тиловик стане штурмовиком, не всіх бійців можна кидати на передову. Це питання фаховості, на якому наголошує керівництво Генерального штабу", — наголосив депутат. 

Він також розповів, що деякі бригади перебувають на доукомплектуванні.

"Є інша річ, яка залежить не тільки від українського військово-політичного керівництва, а й від партнерів: бригади, які створені, їх понад 10, не всі вдається укомплектувати", — додав Цимбалюк. 

Нагадаємо, нещодавно юрист Орися Швець поділилася, як оскаржити дії та бездіяльність командира

Ми також писали, що робити військовому, якому відмовили у статусі УБД.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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