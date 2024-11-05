Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

В Украине нередки случаи, когда военные, имеющие конкретную профессиональную специальность и ушедшие в армию по системе рекрутинга, переводят на другую специальность или бросают в бой. Принудительное изменение специальности у военного влияет на увеличение случаев самовольного ухода из части и ослабляет мобилизацию в государстве.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE 5 ноября высказал народный депутат Александр Федиенко.

Почему рекрутинг в Украине не работает должным образом

Александр Федиеенко заявил, что в Украине есть случаи, когда военнослужащему принудительно меняют специальность, так вряд ли захочет возвращаться после СЗЧ обратно в войско.

Именно такие случаи, когда руководство не выполняет свои обещания, не вызывает доверия у военных.

"Если военнослужащему обещают, что он будет дронщиком, он должен быть дронщиком, а не потом перевестись в пехоту. Почему провалилась мобилизация и рекрутинг? Потому что просто не выполнили обещания. Потому что когда люди шли специалистами БпЛА, связи РЭБ, они приходили, а дальше их из учебного центра переводили в ДШВ, морпехи. Это неправильно", — сказал Федиенко.

Политик подчеркнул, что нужно также обеспечить военных всем необходимым, ведь многие просто не вернутся на службу из-за страха.

"Это неправильно. Мы просто человека, который пришел профессионально работать и был там эффективен, (опрокидываем. — Ред.) чтобы потом его "сожгли" где-то в окопе. В первую очередь нужно изменить такие подходы. Если этого не сделать — не верю, что кто-то будет возвращаться с СЗЧ", — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны назвали статистику обращений граждан в центры рекрутинга.

А сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак рассказывал, в чем состоит главная проблема подготовки мобилизованных.