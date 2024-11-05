Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ arrow
Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

5 ноября 2024 г. 14:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

В Украине нередки случаи, когда военные, имеющие конкретную профессиональную специальность и ушедшие в армию по системе рекрутинга, переводят на другую специальность или бросают в бой. Принудительное изменение специальности у военного влияет на увеличение случаев самовольного ухода из части и ослабляет мобилизацию в государстве.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE 5 ноября высказал народный депутат Александр Федиенко.

Почему рекрутинг в Украине не работает должным образом

Александр Федиеенко заявил, что в Украине есть случаи, когда военнослужащему принудительно меняют специальность, так вряд ли захочет возвращаться после СЗЧ обратно в войско.

Именно такие случаи, когда руководство не выполняет свои обещания, не вызывает доверия у военных.

"Если военнослужащему обещают, что он будет дронщиком, он должен быть дронщиком, а не потом перевестись в пехоту. Почему провалилась мобилизация и рекрутинг? Потому что просто не выполнили обещания. Потому что когда люди шли специалистами БпЛА, связи РЭБ, они приходили, а дальше их из учебного центра переводили в ДШВ, морпехи. Это неправильно", — сказал Федиенко.

Политик подчеркнул, что нужно также обеспечить военных всем необходимым, ведь многие просто не вернутся на службу из-за страха.

"Это неправильно. Мы просто человека, который пришел профессионально работать и был там эффективен, (опрокидываем. — Ред.) чтобы потом его "сожгли" где-то в окопе. В первую очередь нужно изменить такие подходы. Если этого не сделать — не верю, что кто-то будет возвращаться с СЗЧ", — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе в Минобороны назвали статистику обращений граждан в центры рекрутинга.

А сержант воинской части отдельного штурмового батальона "Арей" УДА, старший инструктор Михаил "Кот" Ковпак рассказывал, в чем состоит главная проблема подготовки мобилизованных.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

15:10 Зеленская говорит, что война ускоряет гендерное равенство

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

15:01 Готовимся к зиме – где можно будет зарядить гаджеты в Одессе

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

15:10 Зеленская говорит, что война ускоряет гендерное равенство

15:04 В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

15:01 Готовимся к зиме – где можно будет зарядить гаджеты в Одессе

14:59 Шмыгаль сообщил, хватит ли запасов газа в Украине на зиму

Срочная новость

14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 Правительство разворачивает программу поддержки украинцев зимой

14:39 В Запорожье резко возросло количество раненых от российской атаки

14:38 ВАКС арестовал часть имущества руководителя Хмельницкой МСЭК

14:34 ВСУ столкнулись с северокорейскими военными на Курщине, — FT

14:29 Немцы отказались дружить с городом на Одесчине из-за России

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Text

12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

Text

08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2024
Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google