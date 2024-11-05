Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

В Україні нерідко трапляються випадки, коли військових, які мають конкретну фахову спеціальність і пішли у військо по системі рекрутингу, переводять на іншу спеціальність чи кидають у бій. Примусова зміна спеціальності у військового впливає на збільшення випадків самовільного залишення частини та послаблює мобілізацію в державі.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE 5 листопада висловив народний депутат Олександр Федієнко.

Чому рекрутинг в Україні не працює належним чином

Олександр Федієенко заявив, що в Україні є випадки, коли військовослужбовцю примусово змінюють спеціальність, то такий навряд захоче повертатися після СЗЧ назад у військо.

Саме такі випадки, коли керівництво не виконує своїх обіцянок не викликає довіру у військових.

"Якщо військовослужбовцю обіцяють, що він буде дронщиком, він повинен бути дронщиком, а не потім перевестися в піхоту. Чому провалилась мобілізація і рекрутинг? Бо просто не виконали обіцянки. Бо коли люди йшли фахівцями БпЛА, зв'язку РЕБ, вони приходили, а далі їх з навчального центру переводили в ДШВ, морпіхи. Це неправильно", — сказав Федієнко.

Політик наголосив, що потрібно також забезпечити військових усім необхідним, адже багато хто просто не повернеться на службу через страх.

"Це неправильно. Ми просто людину, яка прийшла фахово працювати й була там ефективна, (перекидаємо. — Ред.) щоб потім її "спалили" десь в окопі. Насамперед потрібно змінити такі підходи. Якщо цього не зробити — не вірю, що хтось буде повертатися з СЗЧ", — сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня у Міноборони назвали статистику звернень громадян до центрів рекрутингу.

А сержант військової частини окремого штурмового батальйону "Арей" УДА, старший інструктор Михайло "Кот" Ковпак розповідав у чому полягає головна проблема підготовки мобілізованих.