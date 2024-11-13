Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Украинские военные могут переводиться в другие боевые бригады и подразделения. Однако это возможно только раз в год после полугодовой службы в текущей части.
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.
Как бойцы могут перевестись в другие бригады
Нардеп рассказал, что бойцы могут переводиться как из тыловых в боевые части, так и наоборот. Это можно делать один раз в год после того, как военный отслужит не менее полугода в своей текущей части.
В то же время Федиенко подчеркнул, что для боевых частей это трудный процесс, поскольку вопрос кадровых перемещений в таком случае нуждается во взвешенном подходе.
Напомним, недавно военный с позывным Феникс рассказал, что люди, которые пойдут в армию добровольно, имеют возможность самостоятельно выбрать подразделение и специальность, на которой хотят служить.
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