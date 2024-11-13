Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Українські військові мають можливість переводитися в інші бойові бригади та підрозділи. Однак це можливо лише раз на рік після піврічної служби у поточній частині.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Як бійці можуть перевестися в інші бригади

Нардеп розповів, що бійці можуть переводитися як з тилових в бойові частини, так і навпаки. Це можна робити один раз на рік після того, як військовий відслужить щонайменше пів року у своїй поточній частині.

Водночас Федієнко наголосив, що для бойових частин це важкий процес, оскільки питання кадрових переміщень у такому випадку потребує зваженого підходу.

Нагадаємо, нещодавно військовий з позивним "Фенікс" розповів, що люди, які підуть у військо добровільно, мають можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність, на якій хочуть служити.

Раніше Новини.LIVE писали про нюанси щодо виплат військовим при укладанні контракту із ЗСУ.