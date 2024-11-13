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Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

13 листопада 2024 р. 13:39

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

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11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

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08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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Українські військові мають можливість переводитися в інші бойові бригади та підрозділи. Однак це можливо лише раз на рік після піврічної служби у поточній частині.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE

Як бійці можуть перевестися в інші бригади

Нардеп розповів, що бійці можуть переводитися як з тилових в бойові частини, так і навпаки. Це можна робити один раз на рік після того, як військовий відслужить щонайменше пів року у своїй поточній частині. 

Водночас Федієнко наголосив, що для бойових частин це важкий процес, оскільки питання кадрових переміщень у такому випадку потребує зваженого підходу.

Нагадаємо, нещодавно військовий з позивним "Фенікс" розповів, що люди, які підуть у військо добровільно, мають можливість самостійно обрати підрозділ та спеціальність, на якій хочуть служити. 

Раніше Новини.LIVE писали про нюанси щодо виплат військовим при укладанні контракту із ЗСУ.

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15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

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13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

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