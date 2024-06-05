Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта arrow
Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

5 июня 2024 г. 20:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

Text

16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

Text

16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

Text

16:05Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

Text

13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

Text

16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

Text

16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

Text

16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

Text

13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

Народный депутат Украины Сергей Евтушок назвал количество женщин, находящихся на первой линии боевого столкновения. По его словам, речь идет о 5 тысячах украинок.

Об этом Сергей Евтушок сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 5 июня.

Женщины на первой линии фронта

Евтушок подчеркнул, что украинские женщины могут все без исключения.

"5 тысяч женщин сейчас на первой линии боевого столкновения, 5 тысяч, а в Вооруженных силах Украины вообще их там десятки тысяч", — отметил нардеп.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что военнообязанных женщин можно будет трудоустроить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А мужчин, которые уволятся в результате этого, отправить в боевые части.

Также рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

20:27 В Укрэнерго все еще есть дефицит электроэнергии — когда будут выключать свет

20:19 Финские пограничники регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с РФ

20:07 Кому из полицейских нужно немедленно явиться в ТЦК — заявление Минобороны

20:02 На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

19:51 Федоров сообщил о возобновлении дорожного движения по гребле ДнепроГЭС

19:51 В Минцифре подсказали, как не потерять мобильную связь при отключении электроэнергии

19:50 Пограничники показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники под Бахмутом

19:45 В Одесской области взрыв — РФ ударила по инфраструктуре, связанной с отдыхом

20:27 В Укрэнерго все еще есть дефицит электроэнергии — когда будут выключать свет

20:19 Финские пограничники регулярно фиксируют "воздушные объекты" на границе с РФ

20:07 Кому из полицейских нужно немедленно явиться в ТЦК — заявление Минобороны

20:02 На Никопольщине раздались взрывы — оккупанты трижды за день обстреляли район

19:51 Федоров сообщил о возобновлении дорожного движения по гребле ДнепроГЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51 В Минцифре подсказали, как не потерять мобильную связь при отключении электроэнергии

19:50 Пограничники показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники под Бахмутом

19:45 В Одесской области взрыв — РФ ударила по инфраструктуре, связанной с отдыхом

19:39 Украина и Китай провели политические консультации — что обсуждали

19:35 Бывший глава Генштаба Молдовы сотрудничал с РФ — что он "сливал" об Украине

Эксклюзив

19:05 Насколько безопасно купаться в море сегодня — влияние войны на экологию в Одесском регионе

06:40 Цены на цветные металлы в июне — сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине

Эксклюзив

06:19 Доллар по 45 уже к концу года — почему дешевеет гривня и что влияет на курс

4 июня 2024

17:30 Вопрос безопасности и выживания — что думают одесситы о возвращении ядерного статуса Украине

12:22 Nvidia, AMD и Intel анонсировали новое поколение чипов ИИ — индустрии прочат серьезные изменения

05:42 Не только свет — какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время

3 июня 2024

16:30 Одесситы о мобилизации — какой она должна быть в Украине

Эксклюзив

06:06 Рост цен на АЗС уже с лета: сколько будет стоить топливо и когда ждать дефицит

31 мая 2024

21:10 Закон о мобилизации — все нюансы, которые нужно знать военнообязанным

19:36 Мобилизация, повышение тарифов и новые пенсии — что изменится для украинцев с 1 июня

Text

20:38 Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Text

20:00 Женщин ждет ТЦК, кого еще ГПСУ не пустят за границу и паритет ВСУ над РФ — новости 5 июня

Text

19:09 Зеленская сообщила количество украинских детей, вывезенных на территорию России

Text

18:09 Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

Text

17:50 "Усыновление" похищенных украинских детей — Зеленская рассказала об очередном преступлении россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Зеленская ответила, сколько украинских детей переведено в российское гражданство

Text

16:38 Когда закончится блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

Text

16:16 Интервью первой леди Украины Елены Зеленской латиноамериканским СМИ

Text

16:05 Война с Хамасом и пожары на севере — главные новости Израиля

Text

13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов