Нардеп назвал количество женщин, находящихся на первой линии фронта

Народный депутат Украины Сергей Евтушок назвал количество женщин, находящихся на первой линии боевого столкновения. По его словам, речь идет о 5 тысячах украинок.

Об этом Сергей Евтушок сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 5 июня.

Женщины на первой линии фронта

Евтушок подчеркнул, что украинские женщины могут все без исключения.

"5 тысяч женщин сейчас на первой линии боевого столкновения, 5 тысяч, а в Вооруженных силах Украины вообще их там десятки тысяч", — отметил нардеп.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подчеркнула, что военнообязанных женщин можно будет трудоустроить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А мужчин, которые уволятся в результате этого, отправить в боевые части.

Также рынок труда Украины во время военного положения и мобилизации столкнулся с проблемой нехватки специалистов профессий, традиционно считающихся "мужскими". Учитывая это, работодатели планируют привлекать женщин на "нетипичные" должности.