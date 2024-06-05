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Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

05 червня 2024 р. 20:38

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20:38 Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

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19:09 Зеленська повідомила кількість українських дітей, яких вивезли на територію Росії

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

Text

16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

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Народний депутат України Сергій Євтушок назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії бойового зіткнення. За його словами, йдеться про 5 тисяч українок.

Про це Сергій Євтушок сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 5 червня.

Жінки на першій лінії фронту

Євтушок наголосив, що українські жінки можуть все без винятків.

"5 тисяч жінок зараз на першій лінії бойового зіткнення, 5 тисяч, а в Збройних силах України взагалі їх там десятки тисяч", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що військовозобов’язаних жінок можна буде працевлаштувати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А чоловіків, які звільняться внаслідок цього, відправити до бойових частин.

Також ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.

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21:16 "Сюрприз" для багатодітних батьків — у військкоматі можуть вимагати додатковий документ

21:06 Біля кордонів України зосереджена рекордна кількість окупантів — у ГУР озвучили цифри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:27 Укренерго все ще має дефіцит електроенергії — коли вимикатимуть світло

20:19 Фінські прикордонники регулярно фіксують "повітряні об'єкти" на кордоні з РФ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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