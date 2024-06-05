Нардеп назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії фронту

Народний депутат України Сергій Євтушок назвав кількість жінок, які перебувають на першій лінії бойового зіткнення. За його словами, йдеться про 5 тисяч українок.

Про це Сергій Євтушок сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 5 червня.

Жінки на першій лінії фронту

Євтушок наголосив, що українські жінки можуть все без винятків.

"5 тисяч жінок зараз на першій лінії бойового зіткнення, 5 тисяч, а в Збройних силах України взагалі їх там десятки тисяч", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила, що військовозобов’язаних жінок можна буде працевлаштувати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. А чоловіків, які звільняться внаслідок цього, відправити до бойових частин.

Також ринок праці України під час воєнного стану та мобілізації зіткнувся з проблемою нестачі спеціалістів професій, які традиційно вважаються "чоловічими". З огляду на це, роботодавці планують залучати жінок на "нетипові" посади.