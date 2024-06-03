Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 июня.

Экономическое бронирование от мобилизации

Нардеп назвал эту идею власти полным разрушением социальной справедливости, а также Конституции Украины.

"Бронирование, безусловно, необходимо. Однако это может быть только через правительство, поскольку они знают, какие предприятия являются критическими. Когда обычно люди видят эти Favbet, Glovo, разведение верблюдов, цирк и прочее бронирование — это вызывает удивление и возмущение", — добавил Гончаренко.

Напомним, в Офисе Президента Украины не поддержали идею экономического бронирования от мобилизации. Планируемое увеличение налогов в определенной степени повлияло на реализацию.

Также соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.