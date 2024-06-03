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Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

3 июня 2024 г. 12:01

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования мобилизации. По его словам, если это просто откуп деньгами, это катастрофа.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 июня.

Экономическое бронирование от мобилизации

Нардеп назвал эту идею власти полным разрушением социальной справедливости, а также Конституции Украины.

"Бронирование, безусловно, необходимо. Однако это может быть только через правительство, поскольку они знают, какие предприятия являются критическими. Когда обычно люди видят эти Favbet, Glovo, разведение верблюдов, цирк и прочее бронирование — это вызывает удивление и возмущение", — добавил Гончаренко.

Напомним, в Офисе Президента Украины не поддержали идею экономического бронирования от мобилизации. Планируемое увеличение налогов в определенной степени повлияло на реализацию.

Также соучредитель Monobank Олег Гороховский подверг критике отказ от идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Он также недоволен альтернативной идеей поднять налоги.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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