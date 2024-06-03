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Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

03 червня 2024 р. 12:01

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12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

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11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

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10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

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08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

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21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

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18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

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13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

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Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання від мобілізації. За його словами, якщо це просто відкуп грошима, то це катастрофа.

Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 червня.

Економічне бронювання від мобілізації

Нардеп назвав цю ідею влади повною руйнацією соціальної справедливості, а також Конституції України.  

"Бронювання, безумовно, необхідне. Однак це може бути тільки через уряд, оскільки вони знають, які підприємства є критичними. Коли звичайно люди бачать ці Favbet, Glovo, розведення верблюдів, цирк та інше бронювання — це викликає подив і обурення", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, в Офісі Президента України не підтримали ідею економічного бронювання від мобілізації. Плановане збільшення податків певною мірою вплинуло на реалізацію.

Також співзасновник Monobank Олег Гороховський розкритикував відмову від ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Він також незадоволений альтернативною ідеєю підняти податки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Змушував підлеглих будувати його маєток — на Одещині викрили командувача

12:42 Прокуратура розпочала провадження через жорстоке поводження окупантів з українськими полоненими

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11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

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