Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что закон о мобилизации хотят изменить. Речь идет о вопросе защиты критически важных работников.

Об этом Александр Федиенко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Изменения в законе о мобилизации

По словам Федиенко, существует проблема, когда работники увольняются с критических предприятий, ведь руководители компаний обязаны обеспечить явку своих сотрудников в ТЦК.

Нардеп говорит, чтобы этого избежать, планируют внесение изменений в закон о мобилизации

"Если, например, военнообязанному нужно обновить данные для бронирования, у него же основания, письма. Мы предлагаем один из механизмов, когда на 1-2 месяца будет даваться такому работнику отсрочка, чтобы предприятие имело возможность его забронировать", — добавил Федиенко.

Напомним, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что персональные данные военнообязанный может обновить в приложении "Резерв+", однако все же есть случаи, когда нужно прибыть в ТЦК лично. Например, при некорректных данных в реестре "Оберіг", бронирования, отсрочки и т.д.

Также по закону в Украине могут призывать в армию мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет. Но при условии, что эти мужчины относятся к категории военнообязанных.