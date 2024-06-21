Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію arrow
Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

21 червня 2024 р. 15:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

20 червня 2024
Text

23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

Text

22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

Text

22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

20 червня 2024
Text

23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

Text

22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

Text

22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що закон про мобілізацію хочуть змінити. Йдеться про питання захисту критично важливих працівників. 

Про це Олександр Федієнко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Зміни в законі про мобілізацію

За словами Федієнка, наразі існує проблема, коли працівники звільняються з критичних підприємств, адже керівники компаній зобов'язані забезпечити явку своїх співробітників до ТЦК.

Нардеп каже, щоб цього уникнути, планують внесення змін до закону про мобілізацію

"Якщо, наприклад, військовозобовʼязаному потрібно оновити дані для бронювання, у нього ж підстави, листи. Ми пропонуємо один з механізмів, коли на 1-2 місяці буде даватися такому працівнику відстрочка, щоб підприємство мало змогу його забронювати", — додав Федієнко.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що персональні дані військовозобов'язаний може оновити в додатку "Резерв+", однак все ж є випадки, коли потрібно прибути до ТЦК особисто. Наприклад, за умови некоректних даних в реєстрі "Оберіг", бронювання, відстрочки тощо. 

Також згідно з законом, в Україні можуть призивати до війська чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Але за умови, якщо ці чоловіки належать до категорії військовозобов'язаних.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:58 У Кривому Розі пролунав вибух — яка причина

15:52 В Україні спростили процедуру доставки та виплати пенсій — що змінилося

15:51 В Укренерго пояснили необхідність відключень світла по Україні

15:50 Будинок, зруйнований російською ракетою у Сергіївці на Одещині, мають відбудувати до зими

15:40 Погрожував побити перехожого — у 24 ОМБр відреагували на конфлікт із чоловіком у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:21 Проходження ВЛК — чи потрібна ця процедура громадянам до 25 років

15:20 Вимагав плату зі стихійних торговців — в Одесі затримали поліцейського

15:02 Зарплати поліцейських та нацгвардійців в Україні — глава МВС озвучив суми

15:02 В Луцьку невідомі напали з балончиком на ТЦК — реакція командування ЗСУ

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

15:58 У Кривому Розі пролунав вибух — яка причина

15:52 В Україні спростили процедуру доставки та виплати пенсій — що змінилося

15:51 В Укренерго пояснили необхідність відключень світла по Україні

15:50 Будинок, зруйнований російською ракетою у Сергіївці на Одещині, мають відбудувати до зими

15:40 Погрожував побити перехожого — у 24 ОМБр відреагували на конфлікт із чоловіком у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:21 Проходження ВЛК — чи потрібна ця процедура громадянам до 25 років

15:20 Вимагав плату зі стихійних торговців — в Одесі затримали поліцейського

15:02 Зарплати поліцейських та нацгвардійців в Україні — глава МВС озвучив суми

15:02 В Луцьку невідомі напали з балончиком на ТЦК — реакція командування ЗСУ

14:54 Трубін замість Луніна — відомі склади на матч збірних Словаччини та України

06:40 Ціни на алюміній у червні — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

06:10 Бонуси для військових — як контрактникам отримати іпотеку та гроші на авто від держави

05:52 У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили

05:23 Ринок праці в Україні у червні — де у логістиці та закупівлях платять по 200 тис. грн

20 червня 2024

06:40 Ціни на мідь у червні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів в Україні

19 червня 2024
Ексклюзив

21:13 Що може наблизити перемогу України — голова Грузинського легіону

19:14 Прагнення до миру — одесити про те, як змусити Росію сісти за стіл переговорів

Ексклюзив

14:40 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

Ексклюзив

08:37 Байден або Трамп — хто краще допоможе Україні перемогти у війні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету в червні

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

20 червня 2024
Text

23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

Text

22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

Text

22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції