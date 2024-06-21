Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що закон про мобілізацію хочуть змінити. Йдеться про питання захисту критично важливих працівників.

Про це Олександр Федієнко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Зміни в законі про мобілізацію

За словами Федієнка, наразі існує проблема, коли працівники звільняються з критичних підприємств, адже керівники компаній зобов'язані забезпечити явку своїх співробітників до ТЦК.

Нардеп каже, щоб цього уникнути, планують внесення змін до закону про мобілізацію

"Якщо, наприклад, військовозобовʼязаному потрібно оновити дані для бронювання, у нього ж підстави, листи. Ми пропонуємо один з механізмів, коли на 1-2 місяці буде даватися такому працівнику відстрочка, щоб підприємство мало змогу його забронювати", — додав Федієнко.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін заявив, що персональні дані військовозобов'язаний може оновити в додатку "Резерв+", однак все ж є випадки, коли потрібно прибути до ТЦК особисто. Наприклад, за умови некоректних даних в реєстрі "Оберіг", бронювання, відстрочки тощо.

Також згідно з законом, в Україні можуть призивати до війська чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років. Але за умови, якщо ці чоловіки належать до категорії військовозобов'язаних.