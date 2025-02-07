Молитвенный завтрак в США — как он касался войны в Украине

Национальный молитвенный завтрак прошел в США. На нем состоялась встреча украинской общины с американскими конгрессменами и, конечно, обсуждались важные для Украины вопросы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE подробно проинформировала корреспондентка в США Ульяна Бойчук.

Что происходило во время мероприятий

По словам нашей журналистки, президент США Дональд Трамп выступил перед обеими палатами Конгресса и представителями обеих партий, подчеркивая важность единства политиков, достигнутого через совместную молитву на ежегодном Национальном молитвенном завтраке, традиция которого достигает 50-х годов прошлого века.

Во время пресс-конференции с участием религиозных деятелей, политиков и военных представителей соучредители украинского корпуса в американском парламенте выразили поддержку Украине и подчеркнули необходимость продолжения помощи нашей стране.

Важной составляющей "Украинской недели" стала встреча американских конгрессменов с семьями погибших украинцев. Максим Колык и Ярослав Базилевич, которые потеряли близких в результате российской агрессии, передали знаковые предметы своих семей как проявление глубокой благодарности за поддержку Украины со стороны США.

Напомним, администрация Трампа приостановила несколько программ помощи Украине, в частности по расследованию военных преступлений России и восстановлению энергетической инфраструктуры после атак.

Также в Британии подтвердили свое председательство на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".