Молитовний сніданок у США — як він стосувався війни в Україні

Національний молитовний сніданок пройшов у США. На ньому відбулась зустріч української громади з американськими конгресменами та, звичайно, обговорювались важливі для України питання.

Про це в етері Вечір.LIVE детально проінформувала кореспондентка в США Уляна Бойчук.

Що відбувалось під час заходів

За словами нашої журналістки, президент США Дональд Трамп виступив перед обома палатами Конгресу та представниками обох партій, підкреслюючи важливість єдності політиків, досягнутої через спільну молитву на щорічному Національному молитовному сніданку, традиція якого сягає 50-х років минулого століття.

Під час пресконференції за участю релігійних діячів, політиків та військових представників співзасновники українського корпусу в американському парламенті висловили підтримку Україні та наголосили на необхідності продовження допомоги нашій країні.

Важливою складовою "Українського тижня" стала зустріч американських конгресменів з родинами загиблих українців. Максим Колик та Ярослав Базилевич, які втратили близьких внаслідок російської агресії, передали знакові предмети своїх сімей як вияв глибокої вдячності за підтримку України зі сторони США.

Нагадаємо, адміністрація Трампа призупинила декілька програм допомоги Україні, зокрема щодо розслідування воєнних злочинів Росії та відновлення енергетичної інфраструктури після атак.

Також у Британії підтвердили своє головування на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".