Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Молитовний сніданок у США — як він стосувався війни в Україні arrow
Молитовний сніданок у США — як він стосувався війни в Україні

Молитовний сніданок у США — як він стосувався війни в Україні

07 лютого 2025 р. 01:24

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Національний молитовний сніданок пройшов у США. На ньому відбулась зустріч української громади з американськими конгресменами та, звичайно, обговорювались важливі для України питання.

Про це в етері Вечір.LIVE детально проінформувала кореспондентка в США Уляна Бойчук. 

Що відбувалось під час заходів

https://t.me/novynylive/138390

За словами нашої журналістки, президент США Дональд Трамп виступив перед обома палатами Конгресу та представниками обох партій, підкреслюючи важливість єдності політиків, досягнутої через спільну молитву на щорічному Національному молитовному сніданку, традиція якого сягає 50-х років минулого століття.

Під час пресконференції за участю релігійних діячів, політиків та військових представників співзасновники українського корпусу в американському парламенті висловили підтримку Україні та наголосили на необхідності продовження допомоги нашій країні.

Важливою складовою "Українського тижня" стала зустріч американських конгресменів з родинами загиблих українців. Максим Колик та Ярослав Базилевич, які втратили близьких внаслідок російської агресії, передали знакові предмети своїх сімей як вияв глибокої вдячності за підтримку України зі сторони США.

Нагадаємо, адміністрація Трампа призупинила декілька програм допомоги Україні, зокрема щодо розслідування воєнних злочинів Росії та відновлення енергетичної інфраструктури після атак.

Також у Британії підтвердили своє головування на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

21:28 Стартувало голосування за переможця Нацвідбору — як проголосувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

21:00 Сирський обговорив ситуацію на фронті з адміралом НАТО

20:49 Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

20:37 Випускниця КНУКіМ звинуватила Поплавського у домаганнях — деталі

22:17 В Україні з'явиться застосунок "Ветеран+" — коли запустять

22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

21:28 Стартувало голосування за переможця Нацвідбору — як проголосувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

21:07 Шахтар представив новачка за 20 млн євро

21:00 Сирський обговорив ситуацію на фронті з адміралом НАТО

20:49 Графіки світла в Одесі — чого чекати у неділю

20:37 Випускниця КНУКіМ звинуватила Поплавського у домаганнях — деталі

14:20 Війна за ресурси — де найдорожчі корисні копалини України

06:40 Ціни кольорових металів у лютому — як оновилась вартість алюмінію

7 лютого 2025

06:52 Зумер два метри зростом — чим живе молодший син Трампа

06:42 Податки в Європі — де вигідніше жити і вести бізнес

06:40 Нові ціни на мідь — вартість кольорових металів у лютому

06:30 Ціни на пшеницю знову ростуть — нова вартість зерна у лютому

06:03 Комунальні послуги у Франції — скільки коштує європейська зима

6 лютого 2025

06:40 Ціни на чормет у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

06:33 Обмеження на грошові перекази — одесити про їхню необхідність

06:15 Дефіцит та імпорт газу взимку — що відбувається в ГТС України

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

Text

08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

Text

05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Text

02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб