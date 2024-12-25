"Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

Только получение ленд-лиза позволит ВСУ воевать так, как нужно и получать хорошие результаты. Благодаря ленд-лизу Украина могла бы самостоятельно закупать современные истребители и не ожидать, пока нам их дадут бесплатно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил генерал-майор запаса Сергей Кривонос.

Почему еще важно получить ленд-лиз

По его словам, украинские власти не сильно заботились о ленд-лизе аргументируя это тем, что "за ленд-лиз будут платить наши дети". Но, как говорит генерал-майор запаса, именно возможность лично решать, что заказывать по ленд-лизу создает условия для эффективных боевых действий.

"В начале 2024 года партнерами было потрачено более 3 миллиардов долларов на военную помощь. Причем на такую, которую они сочли нужным. На эти деньги мы могли бы купить более 70 самолетов F-16 пятого поколения", — говорит Кривонос.

Генерал-майор запаса отмечает, что посол Украины в США Маркарова занималась любыми вопросами, но не вопросами ленд-лиза. Если бы была спайка между мировой властью и Украиной, то деньги на военную помощь могли бы тратиться более эффективно для ВСУ.

"Условно говоря, мы хотим участвовать в современной гонке. А нам дают модернизированный "Запорожец", хотя мы бы сами могли бы покупать современные "Мерседесы"", — отмечает Кривонос.

Ранее мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракеты для систем противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы.

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила вторую партию самолетов F-16 от Дании.