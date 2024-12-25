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"Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

"Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

25 грудня 2024 р. 00:19

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13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

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13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

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Тільки отримання ленд-лізу дасть змогу ЗСУ воювати так, як треба та отримувати гарні результати. У випадку ленд-лізу Україна могла б самостійно закуповувати сучасні винищувачі й не чекати, пока нам їх дадуть безплатно. 

Про це в етері Вечір.LIVE заявив генерал-майор запасу Сергій Кривонос.

Чому ще важливо отримати ленд-ліз

За його словами, українська влада не сильно опікувалась ленд-лізом аргументуючи це тим, що "за ленд-ліз будуть платити наші діти". Але, каже генерал-майор запасу, саме можливість особисто вирішувати що замовляти за ленд-лізом створює умови для ефективних бойових дій.

"На початку 2024 року партнерами було витрачено понад 3 мільярди доларів на військову допомогу. Причому таку, яку вони вважали за потрібне. На ці гроші ми могли б купити понад 70 літаків F-16 п'ятого покоління", — каже Кривонос.

Генерал-майор запасу зазначає, посол України в США Маркарова займалася будь-якими питаннями, але не питаннями ленд-лізу. Якби була спайка між світовою владою та Україною, то гроші на військову допомогу могли б витрачатись ефективніше для ЗСУ.

"Умовно кажучи, ми хочемо брати участь у сучасних перегонах. А нам дають модернізований "запорожець", хоча ми б самі могли б купувати сучасні "Мерседеси"", — зазначає Кривонос.

Раніше ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена найближчими днями оголосить про останній пакет військової допомоги Україні. Він включатиме ракети для систем протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, 7 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії. 

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23:59 Німецький виробник логотипів Mercedes збанкрутував — причини

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23:47 У Києві та низці областей оголосили тривогу — яка небезпека

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