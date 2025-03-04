Массовое совершение СЗЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

На фронте остается острой проблема самовольного оставления части (СЗЧ). Несмотря на уступки государства ситуация не улучшилась и это касается также бойцов, которые выезжают на обучение за границу.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардеп Анна Скороход.

Сколько бойцов оставляют за границей

По словам нардепа, хотя опасность мобилизованным за рубежом не грозит, но там тотальное совершение СЗЧ.

"Как только наши ребята попадают за границу то обратно 100% не возвращается. Вот 100% выехало, а 100% обратно не возвращается. Эти люди не готовы становиться в ряды Вооруженных сил Украины", — заявила Скороход.

Напомним, во Львовской области судили военного, который на год ушел в СВЧ.

А в Минобороны сообщили, что военные, которые оставили службу до 29 ноября 2024 года, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму.