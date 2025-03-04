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Массовое совершение СЗЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

Массовое совершение СЗЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

4 марта 2025 г. 0:59

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00:59 Массовое совершение СЗЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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20:15 Экстренное обращение Трампа из Белого дома — прямой эфир

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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13:09 Трамп сделал заявление относительно Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Итоги саммита в Лондоне и ситуация в Торецке — эфир Ранок.LIVE

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На фронте остается острой проблема самовольного оставления части (СЗЧ). Несмотря на уступки государства ситуация не улучшилась и это касается также бойцов, которые выезжают на обучение за границу.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила нардеп Анна Скороход.

Сколько бойцов оставляют за границей

https://t.me/novynylive/141769

По словам нардепа, хотя опасность мобилизованным за рубежом не грозит, но там тотальное совершение СЗЧ.

"Как только наши ребята попадают за границу то обратно 100% не возвращается. Вот 100% выехало, а 100% обратно не возвращается. Эти люди не готовы становиться в ряды Вооруженных сил Украины", — заявила Скороход.

Напомним, во Львовской области судили военного, который на год ушел в СВЧ.

А в Минобороны сообщили, что военные, которые оставили службу до 29 ноября 2024 года, могут вернуться на службу по упрощенному алгоритму.

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

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