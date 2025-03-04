Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

На фронті залишається гострою проблема самовільного залишення частини (СЗЧ). Попри поступки держави ситуація не покращилась і це стосується також бійців, які виїжджають на навчання за кордон.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Анна Скороход.

Скільки бійців залишають за кордоном

За словами нардепки, хоча небезпека мобілізованим за кордоном не загрожує, але там тотальне скоєння СЗЧ.

"Як тільки наші хлопці потрапляють за кордон то назад 100% не повертається. От 100% виїхало, а 100% назад не повертається. Ці люди не готові ставати до лав Збройних сил України", — заявила Скороход.

Нагадаємо, у Львівській області судили військового, який на рік пішов у СЗЧ.

А в Міноборони повідомили, що військові, які залишили службу до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.