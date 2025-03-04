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Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

04 березня 2025 р. 00:59

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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20:15 Екстрене звернення Трампа з Білого дому — прямий ефір

Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Підсумки саміту в Лондоні і ситуація в Торецьку — ефір Ранок.LIVE

2 березня 2025
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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

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На фронті залишається гострою проблема самовільного залишення частини (СЗЧ). Попри поступки держави ситуація не покращилась і це стосується також бійців, які виїжджають на навчання за кордон.

Про це в етері Вечір.LIVE заявила нардепка Анна Скороход.

Скільки бійців залишають за кордоном

https://t.me/novynylive/141769

За словами нардепки, хоча небезпека мобілізованим за кордоном не загрожує, але там тотальне скоєння СЗЧ.

"Як тільки наші хлопці потрапляють за кордон то назад 100% не повертається. От 100% виїхало, а 100% назад не повертається. Ці люди не готові ставати до лав Збройних сил України", — заявила Скороход.

Нагадаємо, у Львівській області судили військового, який на рік пішов у СЗЧ.

А в Міноборони повідомили, що військові, які залишили службу до 29 листопада 2024 року, можуть повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.

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3 березня 2025

23:51 В Одесі діють аварійні відключення світла після обстрілу

23:50 Шовковський розповів, чому насправді Динамо не купило захисника

23:30 Ожеледиця та пориви вітру — прогноз погоди в Україні на завтра

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

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Text

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2 березня 2025
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Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

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Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE