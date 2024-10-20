Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

Некоторые западные СМИ начали писать о том, что якобы Украина планирует восстановить свой ядерный потенциал. В то же время украинский президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию.

Это прокомментировал генерал-майор запаса Сергей Кривонос в эфире Вечер.

Ядерный потенциал Украины

"Одно время мы добровольно отказались от ядерного потенциала под давлением в первую очередь США и России. И не так легко это будет делать и не стоит об этом говорить в слух, если мы этим реально занимаемся", — сказал он.

Кривонос отметил, что несколько стран, имеющих ядерное оружие, абсолютно не признают, что оно у них есть — в том числе Израиль. По его мнению, когда в 2013 году Украина "руками Януковича" отдала последний обогащенный уран именно США — наши возможности значительно уменьшились.

"Но дорогу, которую мы себе нарисовали, мы можем достичь, если мы будем заниматься этим тихо и не афишируя. А людей, которые это делали и могут сейчас делать — больше, чем достаточно", — считает он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена разрабатывать ядерное оружие.

А в МИДе напомнили, что ядерным шантажом занимается только Россия.