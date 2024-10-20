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Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

20 жовтня 2024 р. 21:54

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18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

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12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
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23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

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19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Деякі західні медіа почали писати про те, що нібито Україна планує відновити свій ядерний потенціал. Натомість український президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію.

Це прокоментував генерал-майор запасу Сергій Кривонос в ефірі Вечір.LIVE.

Ядерний потенціал України

"У свій час ми добровільно відмовилися від ядерного потенціалу під тиском у першу чергу США та Росії. І не так легко це буде робити та не варто про це говорити в слух, якщо ми цим реально займаємось", — сказав він.

Кривонос зауважив, що декілька країн, які мають ядерну зброю, абсолютно не визнають, що вона в них є — у тому числі Ізраїль. На його думку, коли у 2013 році Україна "руками Януковича" віддала останній збагачений уран саме США — наші спроможності значно зменшилися.

"Але дорогу, яку ми собі намалювали, ми можемо досягнути якщо ми будемо займатися цим тихо і не афішуючи. А людей, які це робили і можуть зараз робити — більше, ніж достатньо", — вважає він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не має наміру розробляти ядерну зброю.

А у МЗС нагадали, що ядерним шантажем займається лише Росія. 

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21:31 У Координаційному штабі заявили, що під час обміну росіяни не повернули тіло журналістки Рощиної

21:18 Активісти повідомили, чому гальмує закон про запобігання корупції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

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