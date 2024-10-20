Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

Деякі західні медіа почали писати про те, що нібито Україна планує відновити свій ядерний потенціал. Натомість український президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію.

Це прокоментував генерал-майор запасу Сергій Кривонос в ефірі Вечір.LIVE.

Ядерний потенціал України

"У свій час ми добровільно відмовилися від ядерного потенціалу під тиском у першу чергу США та Росії. І не так легко це буде робити та не варто про це говорити в слух, якщо ми цим реально займаємось", — сказав він.

Кривонос зауважив, що декілька країн, які мають ядерну зброю, абсолютно не визнають, що вона в них є — у тому числі Ізраїль. На його думку, коли у 2013 році Україна "руками Януковича" віддала останній збагачений уран саме США — наші спроможності значно зменшилися.

"Але дорогу, яку ми собі намалювали, ми можемо досягнути якщо ми будемо займатися цим тихо і не афішуючи. А людей, які це робили і можуть зараз робити — більше, ніж достатньо", — вважає він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не має наміру розробляти ядерну зброю.

А у МЗС нагадали, що ядерним шантажем займається лише Росія.