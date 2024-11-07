Коваленко сообщил о тяжелых последствиях удара врага по Запорожью

Российские захватчики в четверг, 7 ноября, нанесли удар авиационными бомбами по Запорожью. Среди пострадавших людей трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил спикер ОВА Александр Коваленко в эфире Вечір.LIVE.

Атака на Запорожье 7 ноября

Коваленко отметил, что враг нанес шесть абсолютно циничных ударов по городу: повреждены онкологическая больница, частный сектор и несколько десятков домов.

Известно, что из-за российской атаки погибли четыре человека, а количество пострадавших возросло до 22. По его словам, трое раненых детей находятся в тяжелом состоянии.

"Попали по четырехэтажке, фактически снесли один из подъездов. Сразу на месте попадания начали работать наши спасатели, ГСЧС-ники, коммунальные службы", — сказал Коваленко.

Также на месте развернут необходимый штаб для оказания помощи, как медицинской, так и психологической.

Он напомнил, что среди пострадавших трое детей: четырехмесячная девочка, годовалый мальчик и десятилетний мальчик.

Ранее на массированный авиаудар по Запорожью отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Также в ГСЧС показали кадры последствий атаки на город российскими авиабомбами.