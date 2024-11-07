Коваленко повідомив про важкі наслідки удару ворога по Запоріжжю

Російські загарбники у четвер, 7 листопада, здійснили удар авіаційними бомбами по Запоріжжю. Серед постраждалих людей троє дітей перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив речник ОВА Олександр Коваленко в ефірі Вечір.LIVE.

Атака на Запоріжжя 7 листопада

Коваленко зауважив, що ворог завдав шести абсолютно цинічних ударів по місту: пошкоджені онкологічна лікарня, приватний сектор та кілька десятків будинків.

Відомо, що через російську атаку загинули четверо людей, а кількість постраждалих зросла до 33. За його словами, троє поранених дітей перебувають у тяжкому стані.

"Влучили по чотирьохповерхівці, фактично знесли один із під'їздів. Одразу на місці влучання почали працювати наші рятувальники, ДСНС-ники, комунальні служби", — сказав Коваленко.

Також на місці розгорнуто необхідний штаб для надання допомоги, як медичної, так і психологічної.

Він нагадав, що серед постраждалих троє дітей: чотиримісячна дівчинка, однорічний хлопчик і десятирічний хлопчик.

Раніше на масований авіаудар по Запоріжжю відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Також в ДСНС показали кадри наслідків атаки на місто російськими авіабомбами.